على بعد 90 كيلو متراً (غربي العاصمة اليمنية صنعاء)، تستأثر منازل قرية الحطيب في منطقة حراز التابعة لمديرية مناخة بمواقعٍ ساحرة، وهي تتراقص على أطراف جبالها الشاهقة متجاوزة السحاب وسامقة في العلو الشاهق، على 3200 متر عن سطح البحر، يعلوها جبل شعيب الذي يعد الأعلى في المنطقة ويتجاوز ارتفاعه 3666 مترا عن سطح البحر. منظر المنازل المتواضعة في القرية أشبه بلوحات سريالية، لعناقها السحاب ووجودها على أطراف الجبال الشاهقة، تنهمر عليها الأمطار في فصلي الربيع والشتاء، وتنخفض درجة الحرارة إلى 5 تحت الصفر. وبحسب مراجع تاريخية، فإن هذه القرية شيدت بني عامي 439-459هـ، ويبلغ عدد سكانها 440 نسمة، وتُحيطها أسوار تشبه القِلاع التي تجمع بين الطابع المعماري القديم والحديث وسمات الريف والحضر.