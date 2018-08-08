كشف لـ«عكاظ» صالح بن محمد أبو ليلة المري، أحد المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام خلال الفترة من 29 ذي القعدة حتى 11 محرم القادم، في ميدان الهجن بالطائف، أنه جهز 10 مطايا للمنافسة بها في أشواط المهرجان، لافتا إلى أنه باع مطية بمليون ريال لحظة وصوله الطائف لأحد الملاك، مبينا حرصه الشديد على المشاركة في المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقال: «جئت من المنطقة الشرقية للمشاركة في هذا المحفل الذي يعتبر مهد هذه الرياضية الأصيلة، إذ تحرص حكومتنا الرشيدة على تنظيمه بالصورة اللائقة التي ترفع مكانة هذه الرياضة»، مضيفا: «زيادة عدد أشواط المهرجان إلى 781 شوطا، ورصد 45 مليونا جوائز للفائزين يؤكدان حرص المسؤولين على فتح باب المشاركة للجميع وتوسيع دائرة المنافسة»، مقدما شكره للجنة المنظمة على الجهود التي تبذلها من أجل إنجاح هذا العرس.