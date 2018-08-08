ما زال ميدان الهجن بالطائف يستقبل توافد الهجانة من مختلف الدول الخليجية والعربية للمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تنطلق فعالياته السبت القادم ويستمر حتى 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن.وجهزت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن مضمارا لمنافسات سباقات الهجن يبلغ طوله 10 كيلومترات، ويتضمن 7 مسارات مسفلتة، 3 منها مخصصة لملاك الهجن، ومسار واحد للإعلاميين، وسياج خارجي مانع لدخول الأفراد إلى أرض الميدان. وأوضح مدير ميدان الهجن بالطائف نواف القرشي أن الميدان القديم استحدث في مدة قصيرة جدا، إذ تمت إضاءة الميدان بالكامل بأحدث أنواع الإنارة، وقسم الميدان على حسب أنواع الإبل المشاركة، وفي كل منطقة انطلاق توجد أماكن للتوثيق والتشبيه والتسنين والتجهيز.يذكر أن اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن تنفذ قواعد وشروطا محددة ومعروفة للمشاركين في سباق الهجن والمتابعين له، وتشمل هذه القواعد مواصفات ميادين السباق، وصفات الهجن المشاركة في السباق، وإجراءات تنظيم السباق.ويسجل مهرجان ولي العهد أكبر سباقات الهجن في عدد الأشواط، إذ يبلغ إجمالي الأشواط 781 شوطا، تتضمن 308 أشواط للتنشيطي الأول، و20 شوطا للإنتاج، وشوطين لماراثون الهجن، و278 شوطا ضمن التنشيطي الثاني، و173 ضمن الشوط الختامي.