يلتقي المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة نظيره منتخب اليابان اليوم (الأربعاء) ضمن مباريات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم على أرض ملعب سانر ادسفالن، في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت السويد (الـ7.30 مساء بتوقيت السعودية)، وتسبقها مباراة منتخبي بولندا وروسيا.وسيدخل المنتخب السعودي المباراة من أجل تحقيق النقاط الـ3 للمحافظة على صدارة المجموعة وضمان بطاقة التأهل لدور الـ4.ويتصدر الأخضر المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب بولندا، إذ يملك 3 نقاط من فوزه على منتخب روسيا (5-1). أما منتخب اليابان سيدخل المباراة من أجل تحقيق الفوز للمحافظة على آماله في البطولة، إذ خسر مباراته الأولى أمام منتخب بولندا (1-2). وعلى صعيد التدريبات، أجرى مدرب المنتخب السعودي الدكتور عبدالعزيز الخالد حصة تدريبية أمس (الثلاثاء) ركز فيها على الجوانب التكتيكية، بدأها باجتماع فني مع اللاعبين طالبهم فيه بالتركيز وتصحيح بعض الأخطاء الفنية. وركز الخالد على مناطق القوة والضعف لدى منتخب اليابان، مطالبا اللاعبين بالاعتماد على اللعب من لمسة واحدة والارتداد السريع وتوزيع الهجمات عن طريق الأطراف والعمق. ومن المتوقع أن يلعب بالتشكيلة نفسها التي لعب بها أمام منتخب روسيا، ففي حراسة المرمى علي عاقلي، وفي الدفاع يحيى مجرشي، وليد صالح، بداح الدوسري، ويوسف الرشيدي، وفي الوسط ماجد محمد، وليد شراحيلي، فؤاد كعبي، وعبدالله الدوسري، والهجوم عبدالله أدم، وأحمد بوهلال.من جانب آخر، أوضح كابتن المنتخب السعودي لكرة القدم عبدالله الدوسري أنهم جاهزون لمباراة اليابان، وقال: «استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة المهمة، وسندخلها من أجل تحقيق الفوز للمحافظة على صدارة المجموعة»، مبينا أن المنتخب الياباني جيد ويملك لاعبين مميزين، لكن «ثقتي كبيرة في زملائي اللاعبين من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز».وأكد مساعد مدرب المنتخب السعودي فهد الرديعان أن المنتخب قادر على تحقيق الفوز على اليابان في مونديال السويد، وقال: «قادرون على تحقيق الفوز ومواصلة صدارة المجموعة، ونحن عازمون على مواصلة المشوار في هذا المحفل العالمي والعودة بالكأس»، مؤكدا أن المنتخب السعودي سيدخل المباراة أمام اليابان بكل عزيمة وإصرار من أجل الظفر بنقاط المباراة.على صعيد آخر، أقام حاكم مقاطعة فارم لاند السويدية كينيث جوهانسون حفلة استقبال للوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للاحتياجات الخاصة في مقر المقاطعة، وقد حضر الحفلة كل من رئيس البعثة رافد القضيب، وإداري البعثة عبدالمحسن المعيوف.