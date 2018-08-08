تواصلت استعدادات اللجنة المنظمة لبطولة جدة الدولية للشطرنج المقامة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة خلال يومي 10 و11 أغسطس الجاري، مع استمرار تسجيل اللاعبين الراغبين في المشاركة في البطولة التي تحظى بجوائز قيمة من الراعيين دوري بلس وجوي.ويغلق التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أعلن عنه في حسابات الاتحاد السعودي للشطرنج قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، إذ بلغ عدد المسجلين في الموقع 586 لاعبا من 25 دولة مشاركة في البطولة، مع حرص اتحاد الشطرنج على انعكاس الفائدة المرجوة على اللاعب السعودي من خلال الاحتكاك مع لاعبين مميزين من دول عدة، والوصول إلى الاستعداد الأمثل لتنظيم مهرجان جدة الدولي للشطرنج 2019.وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للشطرنج أعلنت عدد الحكام المشاركين في البطولة البالغ عددهم 15 حكما، وسيكون نظام اللعب في البطولة بالنظام السويسري.يذكر أن بطولة جدة الدولية للشطرنج ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين البارزين على الساحة الشطرنجية العالمية، إذ يتقدم الدولي محمد تيسير من دولة المغرب المشاركين، إلى جانب الفلبيني الا كان البين، والمصري حاتم الدسوقي، وسيكون وجودهم إضافة فنية كبيرة لبطولة جدة.