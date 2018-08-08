يبدو أن حبال الود والتواصل قد عادت بين المفاوض النصراوي وإدارة نادي بنفيكا البرتغالي لإتمام التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس بعد أن قطعت مطلع الأسبوع بسبب دخول الغريم التقليدي الهلال على خط الصفقة وإقناعه للاعب بالقدوم لقيادة خط هجوم الأزرق. بيد أن تراجع الهلال عن إتمام الصفقة لغلاء قيمة هداف الدوري البرتغالي مع وجود خيارات ثانية لديه أقل تكلفة، فسحت المجال للمفاوض النصراوي للعودة مجدداً وفق ما جاء في الصحف البرتغالية الصادرة أمس. أما صحيفة record فقد أكدت أن جوناس على بعد خطوة واحدة من إتمام وصدور موافقة انتقاله إلى نادي النصر، بعد وصول أخيه إلى لشبونه واجتماعه مع رئيس النادي لتحديد مصيره. من جانب أخر برز يوم أمس (الثلاثاء) اسم صانع ألعاب المنتخب الكولومبي خوان كنتيرو المعار من قبل بورتو لصفوف ريفربليت الأرجنتيني الذي قدم عطاء مميزاً في مونديال روسيا الماضي، ضمن خيارات النصر في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.