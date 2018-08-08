تنتظر إدارة نادي أحد برئاسة سعود الحربي وصول ورقة «المخالصة» النهائية لمهاجم الفريق الكروي الأول نايف هزازي من قبل نادي بوتوشاني الروماني من أجل قيده في الكشوفات ضمن اللاعبين المحترفين، بعد أن وقع عقد انضمامه لنادي أحد الجمعة الماضية على هامش معسكر الفريق في الأردن، وكان الهزازي توصل لاتفاق مع إدارة نادي بوتوشاني حول الشرط الجزائي مقابل فك ارتباطه مع النادي الروماني رغم تبقي موسم واحد في عقده الذي أبرمه في مطلع شهر أبريل الماضي؛ إذ تسعى الإدارة الأحدية لتسجيل اللاعب في قائمة الفريق قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية يوم 21 أغسطس الجاري.هذا وستكون انطلاقة «الصقر» مع الفريق الأحدي بدءاً من مباراة النصر يوم الخميس 30 أغسطس الجاري على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.