من المنتظر أن تحسم إدارة نادي الشباب برئاسة أحمد العقيل، بقاء الثنائي الدولي هتان باهبري وعبدالله الخيبري مع الفريق في غضون الأيام القادمة، بعد انتهاء التفاوض معهما حول بنود عقديهما الجديدين. وتأتي تحركات الإدارة الشبابية للمحافظة على النجمين، والسعي لإغلاق ملف تمديد عقديهما الاحترافيين، بناء على وعد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بالتجديد مع لاعبي المنتخب السعودي.من جهة أخرى، يختتم الفريق الشبابي مبارياته الودية اليوم (الأربعاء) بمعسكره في سلوفينيا بمواجهة فريق الومينيج (أحد أندية دوري الدرجة الممتازة السلوفيني).ويسعى المدرب الشبابي سوموديكا للاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الاتحاد يوم الجمعة 31 من شهر أغسطس الجاري في الرياض، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.