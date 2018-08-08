رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده في البطولة العربية المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمّان، إلى 19 ميدالية، بعد أن حصل لاعبو الأخضر السعودي على 12 ميدالية في اليوم الثاني للبطولة (ذهبية و4 فضيات و7 برونزيات) لتضاف إلى 7 ميداليات تحققت في اليوم الأول؛ إذ حققت اللاعبة حسناء الحماد الميدالية الفضية في سلاح السيبر تحت 15 سنة (بنات)، وحصل زياد المطيري على ذهبية منافسات سلاح السيبر تحت 13 سنة، وطه الهاشم على البرونزية، وعلي الهاشم على برونزية الـ3 مكرر.وحصل أحمد الدربي على فضية الابيه تحت 13 سنة، وحقق حسن عابد الميدالية البرونزية، وفي منافسات الابيه تحت 15 سنة حقق عبدالكريم العتيبي الميدالية الفضية، وحصل حسين الطويل على الفضية، وسعود العماني على برونزية الـ3 مكرر.وحقق محمد الدخيل فضية سلاح الفويل تحت 15 سنة، ونال علي البحراني برونزية السيبر تحت 15 سنة، وحصل محمد العمرو على برونزية المركز الـ3 مكرر.وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الأردن الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي قد زار المنتخب السعودي في مقر إقامة البعثة التي يترأسها سعود الشمري، وبارك للفائزين بالميداليات وقدم هدايا للبعثة، متطلعا إلى تحقيق العديد من الإنجازات التي تضاف إلى إنجازات الوطن.