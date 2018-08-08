يراقب مدرب الاتحاد دياز خصمه الفريق الهلالي الذي سيخوض مباراة الذهاب أمام الشباب العماني يوم (الاحد) القادم في الرياض، ضمن دور الـ32 في كأس العرب للأندية الأبطال؛ إذ يسعى دياز ومساعدوه للوقوف على أبرز نقاط الضعف في الفريق الهلالي التي يمكن استغلالها، ضمن مخططاته الفنية لمباراة بطولة «السوبر» على كأس هيئة الرياضة المقرر موعدها يوم السبت 18 أغسطس الجاري في لندن.وسيبدأ المدرب الأرجنتيني تحضيراته الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» غدا (الخميس) عقب وصول بعثة الفريق التي ستغادر من جدة إلى لندن مساء اليوم (الأربعاء) لإقامة معسكر لمدة 10 أيام، يهدف من خلاله دياز لتجهيز الفريق من الجوانب الفنية والنفسية للمباراة المرتقبة؛ إذ سيعمد دياز لإجراء مناورات كروية يسعى من خلالها لخلق المزيد من الانسجام بين اللاعبين، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء الزعيم القادم، الذي يطمح من خلاله إلى تحقيق الفوز وحصد أول الألقاب المحلية مع العميد.من جهة أخرى، ‏أجرى لاعبو الفريق الهلالي صباح أمس فحوصات طبية اعتيادية للتأكد من سلامة اللاعبين قبل خوض مباراة الفريق القادمة أمام الشباب العماني. ميدانيا، واصل لاعبو الفريق تدريباتهم على فترتين؛ إذ تركزت التدريبات الصباحية على الجوانب اللياقية والبدنية، فيما فرض المدرب خيسوس في المران المسائي الجري بسرعات ومسافات مختلفة، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية، بعدها طبق تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين واصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد برنامجيهما العلاجيين المعدين لهما مسبقا.