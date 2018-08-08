شدد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على أهمية التصدي للأفكار الضالة عبر دور العلماء الكبير، وذلك للمساهمة في حماية الوطن من كل من يحاول المساس بحدود وأمن بلاد الحرمين الشريفين، والعمل على استقرارها وخدمتها.وأكد الأمير فيصل بن خالد لدى استقباله أمس عضو هيئة كبار العلماء، مفتي منطقة عسير الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، أهمية أن يقف الجميع صفاً واحداً مع القيادة الحكيمة تحت راية الحق ونصرة الدين.وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور البصيلي شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على حسن الاستقبال ولتوجيهاته السديدة.