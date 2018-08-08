نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يشرف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأربعاء) مهرجان فرح جدة الذي يجمع 1400 شاب وفتاة، وتنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن صالح آل سلطان العمري، عن عميق شكره وامتنانه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لدعمه الدائم للجمعية ورعايته هذا الحدث الذي يدخل السعادة والبهجة على 1400 شاب وفتاة، كما وجه رئيس الجمعية الشكر لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد على تشريفه هذا الحفل المبارك، مؤكداً أنه ليس بمستغرب على ولاة أمورنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الاهتمام بأبنائهم وبناتهم فقد عودونا كل عام على وقفاتهم الخيرة ودعمهم المتواصل لبرامج وأنشطة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة.وأشار العمري إلى أن رعاية وحرص ولاة الأمر بالشباب والفتيات على وجه الخصوص وبالمشاريع الاجتماعية والخيرية يجسد صورة رائعة من صور التلاحم الوطني والاجتماعي وتحقيق التكافل والتكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيراً إلى أن الجمعية بفضل من الله زوجت (15604) عرسان خلال مشاركتهم في حفلات فرح بجدة منذ انطلاقتها حتى الآن.كما أشاد العضو المؤسّس للجمعية ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة المتقاعد الشيخ عبدالمحسن الخيال بإسهامات ولاة الأمر والمسؤولين ووقفاتهم الدائمة مع الجمعية وحرصهم الشديد على تذليل الكثير من الصعوبات والعقبات التي تعترض خدمة شباب وفتيات هذا الوطن الغالي، مؤكدا أن تنظيم الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة لهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوبنا يأتي بهدف تيسير الزواج على الشباب والفتيات وتخفيض العبء الكبير والتكاليف الباهظة على كاهل العرسان، فضلاً عن تحقيق تكاتف القطاع العام والخاص والخيري في تحقيق التكافل الاجتماعي.يُذكر أن الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة تُعد جمعية رائدة ومتميزة ليس على مستوى المملكة فقط بل على المستوى الخليجي والعربي؛ إذ تعمل باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة؛ من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز. وتستقبل الجمعية الخيرية الزكاة والصدقة المالية والعينية لتقديمها للشباب لمساعدتهم على الزواج، في شكل مبالغ نقدية أو قروض ميسّرة أو مواد عينية من أثاث أو أجهزة كهربائية.