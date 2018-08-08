أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس (الثلاثاء) مقتل عنصرين من كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غارة إسرائيلية على موقع شمال بيت لاهيا. وقالت الوزارة «وصلت إلى المستشفى الإندونيسي في شمال غزة جثتان عبارة عن أشلاء، وهما عبدالحافظ محمد عبدالحافظ السيلاوي (23 عاما) وأحمد عبدالله جمعة مرجان (23 عاما) من جباليا. من جهتها، أفادت كتائب القسام أن الجيش الإسرائيلي «استهدف موقع عسقلان التابع» لها في شمال بيت لاهيا.وقالت إنه تم استهداف العنصرين «أثناء التدريب وهما من وحدة الضفادع البشرية القسامية وكانوا على منصة الانزال». وأكد الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن «المقاومة لا يمكن أن تسلم للاحتلال بفرض سياسة قصف المواقع واستهداف المقاومين دون أن يدفع الثمن، لافتا إلى أنها قادرة على قض مضاجعه وجعله لا يعرف الهدوء». وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين إلى 162 الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس الماضي.