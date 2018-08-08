حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة ستوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع إيران بعد العقوبات. ووصف ترمب، في تغريدة له أمس (الثلاثاء)، العقوبات الجديدة بأنها «الأكثر إيلاما والأشد قسوة على الإطلاق». وأكد أنه في شهر نوفمبر القادم سيتم تشديدها إلى مستوى جديد، مضيفا: «أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي».وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من 100 شركة عالمية وافقت على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأمريكية.وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، قال المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم، إن العقوبات الأمريكية ستضع ضغوطا شديدة على الاقتصاد الإيراني.وفي غضون ساعات من بدء تطبيق العقوبات، أعلنت مجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات توقيف أنشطتها التجارية في إيران. وقالت متحدثة باسم المجموعة في بيان أمس: «علقنا أنشطتنا في إيران امتثالا للعقوبات المطبقة»، مضيفة أن «دايملر» تراقب التطورات السياسية عن كثب. وتضع خطوة «ديملر» حدا مفاجئا لخططها الهادفة إلى التوسع في إيران؛ إذ وقعت اتفاق تعاون مع شركتين محليتين لتجميع شاحنات مرسيدس بنز.