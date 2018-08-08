أسفرت الجولات التفتيشية للفرق الميدانية المشتركة التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنطلقة منذ 14 /‏4 /‏1439 على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة)، عن التزام 18642 منشأة 87%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2712 منشأة 13%وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن فرق التفتيش نفذت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 21354 جولة تفتيشية على القطاع في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء (الشقق الفندقية).وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 2833 مخالفة، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 2566 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 267 مخالفة. وبين أبا الخيل أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على قطاعات عدة، بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع. ونوه بحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.