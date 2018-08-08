كشفت وزارة الإسكان أن إجمالي شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، الصادرة حتى الآن بلغ 3863 شهادة، وذلك خلال الأيام الـ 30 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها أمس (الثلاثاء)، أن عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة وصل إلى نحو 5620 طلباً، ورفض 612 طلباً لعدم مطابقتها للشروط.وأشارت الوزارة إلى أن جميع الطلبات التي وردت لها تتم دراستها، والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في الأمر الملكي، القاضي «بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول».وكانت وزارة الإسكان، والهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنتا الشهر الماضي آلية تنفيذ الأمر الملكي القاضي «بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن»، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ومن ثم إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية.وحثت الوزارة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى تسجيل طلباتهم إلكترونياً، وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.وأفادت أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، إذ تتولى «الإسكان» معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها للشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وستسدد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء، واستلام جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.