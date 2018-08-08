يتفقد أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان اليوم، مدينة الحجاج بالمنفذ، ويطلع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للحجاج.وأكد وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني مواصلة العمل في المنفذ من قبل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج والعمرة كافة، التي باشرت أعمالها للقيام بمهماتها في مدينة الحجاج وتسخير إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً حرص أمير المنطقة على تضافر الجهود من أجل خدمة الحاج منذ اللحظة الأولى لدخوله المنفذ حتى خروجه بعد أداء مناسك الحج، في ظل الإمكانات التي سخرتها الدولة، منوهاً بما تحظى به القطاعات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار.من جهة ثانية، التقى أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي.