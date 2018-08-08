شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على أهمية الارتقاء بثقافة العمل الاجتماعي بالمنطقة وفق المعايير الدولية في هذا المجال، بما يؤسس لمنصات عمل اجتماعي فاعلة وممكنة للمبادرين والمبادرات في هذا المجال للنجاح وتحقيق الاستدامة والأثر المنشود، داعياً إلى تنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية في المنطقة في ظل تنامي اهتمام الشباب والفتيات بالعمل الاجتماعي المنظم والفاعل، ورغبتهم في إطلاق مبادرات مجتمعية تظهر مشاركتهم الفاعلة في مجتمعهم، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم وأفكارهم لخدمة بلادهم.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، المديرة التنفيذية لتسامي المتخصصة في ريادة الأعمال الاجتماعية لجين آل عبيد والأعضاء المرافقين. وناقش اللقاء سبل تفعيل الاستثمار الاجتماعي وتحقيق الاستدامة بما يرفع رأس المال الاجتماعي بالمنطقة وفق مستهدفات رؤية 2030 التي تقضي بالارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي في المملكة من المرتبة السادسة والعشرين إلى المرتبة العاشرة، واستعرض أفكار دعم ريادة الأعمال الاجتماعية وتوفير أساليب إرشادية للمبادرين من الجنسين لتطوير مبادراتهم من مختلف جوانبها بما يجعلها أكثر ارتباطاً بمستهدفات الرؤية.وقدمت آل عبيد عرضاً عن أبرز مجالات ريادة الأعمال الاجتماعية التي يمكن تفعيلها في منطقة الحدود الشمالية وفق المعايير الدولية لتحقيق الاستدامة بالتركيز على الاستثمار المحقق للأهداف الاجتماعية والمدر للإيرادات المحققة للاستدامة.