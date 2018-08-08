طالب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف شركات الحجاج بالتأكد من وجود التصاريح النظامية لدى الحجاج والالتزام بالتعليمات، نظراً إلى أن المخالفة ستؤدي إلى إرجاع من تعنى ووصل إلى المشاعر المقدسة لأداء المناسك، حاثاً القطاعات المعنية على الاستعداد بأعلى مستوى لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر منافذ المنطقة الشرقية الحدودية، وتسهيل إجراءاتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. وأكد أن المنطقة الشرقية تتشرف بخدمة الحجاج الذين يصلون عبر مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من دول أخرى، كحجاج دولة روسيا الاتحادية، ويعبرون عن طريق منفذ البطحاء، إضافة للمقيمين في الدول الشقيقة فجميع القطاعات وبكل المنافذ تعمل بكل همة لخدمتهم.جاء ذلك خلال استضافته في مجلسه الأسبوعي (الإثنينية) في المجلس الكبير بديوان الإمارة منسوبي منافذ المنطقة الشرقية الحدودية استعدادا لموسم الحج لهذا العام 1439.من جانبه، أكد مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي استعداد الجمارك منذ وقت مبكر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث تم تخصيص مدينة للحجاج متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات منذ وصول الحجاج للمنفذ حتى استكمال وإنهاء كافة الإجراءات ومغادرتهم المنفذ بكل يسر وسهولة، متوقعاً وصول 10 آلاف حاج هذا العام عبر المنفذ ستقدم لهم الخدمات المختلفة عبر 300 موظف وعامل يعملون بشكل تكاملي وفق تنسيق مسبق. وأوضح المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي، أن مبادرة «طريق مكة» استفاد منها هذا العام 100 ألف حاج إندونيسي وماليزي أنهوا كافة إجراءاتهم في مطارات بلدانهم عبر مسارات إلكترونية موحدة وبإشراف فريق عمل سعودي متكامل.