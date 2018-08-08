استقبل مطار أبها 1229053 مسافراً خلال الفترة من 1 مايو وحتى 31 يوليو.وأوضح مدير عام مطار أبها المهندس أحمد بن معيض آل سليم، أن رحلات الوصول الداخلية بلغت 4786 رحلة، أقلت 564700 مسافر، مقابل 4775 رحلة مغادرة، أقلت 528208 مسافرين، مشيراً إلى استقبال 576 رحلة دولية، على متنها 59079 راكباً، مقابل 584 رحلة دولية مغادرة، حملت 77066 راكباً.وأكد أن مطار أبها يشهد حركة ملاحة مكثفة لطبيعة المنطقة السياحية، مبيناً أن الزيادة في الركاب القادمين والمغادرين تكون خلال المواسم السياحية من كل عام، لما تشتهر به أبها من جمال الطبيعة والطقس وعوامل الجذب السياحي.