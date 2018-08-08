وجه أمين المنطقة الشرقية بالنيابة المهندس عصام الملا بسرعة معالجة أي عقبات فنية تواجه تنفيذ مشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف، والرفع بتقارير أسبوعية أولا بأول عن سير العمل، واصفاً نسبة الإنجاز بالجيدة، مطالباً بالعمل بهمة أكبر لتجاوز أي تحديات أو عوائق فنية تواجه المشروع لإنجازه خلال الفترة القادمة ليستفيد من خدماته كافة أبناء بلدة العوامية والمحافظة بشكل عام.جاء ذلك إثر تفقده أمس موقع المشروع ووقوفه على مراحل التنفيذ التي وصلت إلى 35%، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومدير عام الدراسات والتصاميم المهندس زكي العمران، والمقاول المنفذ، واستشاري المشروع، وفريق العمل من المهندسين.وقدم مدير المشروع المهندس زكي العمران عرضاً مرئياً عن المشروع بأكمله تضمن تفاصيل كل مرحلة ونسبة الأداء وقياسه والأعمال الإنشائية بالموقع وعرض أعمال المصانع أولاً بأول. وأكد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن هذا المشروع التنموي المهم تهدف من خلاله الأمانة إلى مواكبة التطور العمراني في المنطقة الشرقية واللحاق بركب التنمية التي تشهدها كافة المدن والمحافظات، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 35%، كما أن عدد العاملين فيه نحو 700 عامل من مقاولين ومهندسين وعمال. لافتاً إلى أن المشروع يحتوي على ثلاث بوابات رئيسية بطول 50 مترا لكل بوابة، صممت من هوية المنطقة وتراثها القديم، إضافة إلى أن المبنى التراثي الذي صمم بالهوية المعمارية وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة تحيط بالفناء وممر مظلل بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي الذي يتكون من سبعة مبان متفاوتة الأحجام وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار.