قبضت شرطة منطقة الرياض على تشكيل عصابي يضم 12 لصاً ينتمون لثلاث دول، يعملون على سرقة المركبات من حي طويق وتفكيكها وبيعها قطعاً للغيار.وأكدت في بيان أصدرته أمس، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من 12 متهماً (9 مواطنين، ويمنيين، وسوداني) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، قبض عليهم تباعاً في أوقات مختلفة خلال الفترة من 8 ـ 10/‏ 11 /‏1439 بحي طويق غرب العاصمة الرياض؛ وذلك بعد توافر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات وإخفائها في مواقع نائية واستراحات مستأجرة لتفكيكها وبيع أجزاء منها كقطع للغيار، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم من قبل المختصين أقروا بما نسب إليهم موزعين الأدوار في ما بينهم، وقد ضُبط بحوزتهم عدد من المركبات المسروقة، حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.