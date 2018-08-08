اللواء المطرفي: أعمال استباقية للمسح الوقائي والاطمئنان على توافر اشتراطات السلامة في مكة والمدينة والمشاعر• على ماذا تستند خطتكم هذا العام؟- قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء سالم مرزوق المطرفي:•• كل الأجهزة تعمل في منظومة متكاملة وعلى أكمل وجه للوقاية من الأخطار المحتملة، والحفاظ على سلامة الحجاج، إذ تبدأ الاستعدادات مع نهاية حج العام الماضي من خلال مجموعة من الأعمال المتنوعة. ففي مجال السلامة تبذل أعمال استباقية تعنى بعمليات المسح الوقائي والتأكد من توافر أساليب السلامة في مكة والمدينة والمشاعر، وفي مجال الحماية الميدانية يتم تحديد المخاطر الطبيعية والصناعية منذ وقت مبكر لاتخاذ التدابير الممكنة، فيما تتولى المراكز الميدانية أعمال الإطفاء والإنقاذ وهي تتمركز وفق خطط مرحلية قبل بدء موسم الحج لتغطية المشاعر ومربعات المناطق كافة بالخدمات المطلوبة لمباشرة أي حوادث. وهناك أعمال الإسناد والطوارئ الخاصة التي تعتبر عاملا مساندا، إلى جانب ما تقوم به من أعمال تخصصية متنوعة، مدعومة بتدريبات عالية للتعامل مع الأخطار كافة، ويدعم هذه الأعمال الجهود التطوعية التي تقوم بها بعض الجهات المساندة.مراقبة وتحكم• في جوانب السلامة، ماذا أعددتم؟- قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون السلامة اللواء عبدالرحمن الحسيني:•• الدولة تحشد إمكاناتها كافة لحفظ الأمن وضمان سلامة الحجيج، والدفاع المدني لديه منظومة للمراقبة والتحكم حتى عودة الحجاج إلى المنفذ بعد أداء الفريضة، وذلك من خلال التخطيط المسبق لأعمال السلامة على مدار العام. وبعد مغادرة الحجيج يتأكد الدفاع المدني من إزالة المخاطر المتواجدة كافة في المواقع التي ارتادها الحجاج وتسويتها ومعالجتها، كما يتم التأكد من عقود الصيانة من خلال التواصل مع جميع الأجهزة والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة ومكاتب الاستقدام والبدء في إعطاء التعليمات الكاملة لهم لإيصال رسالة الدفاع المدني. ولدينا العديد من الأدوات للقيام بأعمال السلامة، منها الدوريات الراجلة والنارية ودوريات آليات متحركة، إضافة إلى فرق الاستجابة.مقاومة للحريق• كيف يتم التعاون بين الدفاع المدني ومؤسساتالحج، وما نسبة استبدال مخيمات عرفة؟- قائد قوات الدفاع المدني بمشعر عرفة العميد عبدالله بن معتق أبو مارقة:•• نحرص دوماً على التعاون مع مؤسسات الطوافة وتزويدها بالتعليمات الواجبة وبيان المخاطر المحتملة، ونجد تجاوبا منها، وتم استبدال ٩٦% من مخيمات مشعر عرفة بخيام مقاومة للحريق.ربط المصاعد• كيف يتم التصريح للمؤسسات، وكم عددالتصاريح المستخرجة لمساكن الحجاج؟- مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي:•• إسكان الحجاج يعتبر محورا رئيسيا للخطة التنفيذية، ويتم تحقيقه من خلال دعم لجنة الإسكان بالعناصر المؤهلة، ومن خلال تفعيل دور السلامة بالمتابعة والمراقبة والتفتيش وضبط المخالفات، وتتم معالجة أي ملاحظة ومخالفة في حينها، ولا يسمح بتجاوز تعليمات السلامة، والجديد في جوانب السلامة هذا العام هو ربط شركات المصاعد بالجهات الأمنية لضمان التجاوب السريع وإيجاد الحلول بأسرع وقت. ويبلغ عدد المساكن التي تم التصريح لها هذا العام 3961 غالبيتها في المنطقة المركزية والعزيزية، وتم تجهيز فرق للتدخل السريع.تطبيق «فزعة»• كيف تستفيدون من التطبيقات التي دشنت هذا العام؟- مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد محمد بن عايض العمري:•• دشن في هذا العام العديد من التطبيقات منها تطبيق «فزعة»، إذ يتم تسجيل البيانات الشخصية وموقع الشخص، ويساعد التطبيق في سرعة الوصول إلى موقع الحدث ويتميز بسهولة الاستخدام، ويتضمن خيارين هما: إنقاذ، أو حريق، ويسهم في تحديد الموقع وأقرب فرقة يمكن توجيهها، من خلال مركز التحكم والتوجية، ويتم إرسال رسالة إلى المبلغ لوصف الحالة إن كانت إنقاذا أو حريقا.متطوعونومتطوعات• كم عدد المتطوعين، وكيف يتم استقطابهم؟- مدير شعبة المتطوعين بالحج العقيد مبارك الخريف:•• مسيرة العمل التطوعي في الدفاع المدني لها تاريخ حافل بالمنجزات، وانطلقت أول مبادرة عام 1387، ومنذ ذلك الوقت والدفاع المدني في تطور مستمر وتحديث لمنظومة العمل التطوعي، وتعد المديرية العامة من أولى القطاعات والجهات التي لديها منصة إلكترونية يتم من خلالها استقطاب المتطوعين، وهي أول جهة يتضمن نظامها العام العديد من المواد التي تحفز وتساند العمل التطوعي، كما أنها من أولى الجهات التي أصدرت لائحة التطوع. وعملية استقطاب المتطوعين تقوم على 5 إستراتيجيات، هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتمكين، والمتابعة، والتقييم، إذ جرت أتمتة جميع مراحل التسجيل من خلال نظام العمل التطوعي، ولتسهيل ذلك تم تطوير المنظومة للاستغناء عن بعض الإجراءات التي قد تطيل عملية التسجيل حتى يتم اختصارها لتكون ثواني معدودة بدلاً من ساعات، والمتطوعون لدى الدفاع المدني من شرائح مختلفة من المجتمع وأبوابنا مشرعة في العمل التطوعي لأي تخصص ولأي مجال، نستقطب أطباء وصيادلة ومهندسين وطلابا ومعلمين وغيرهم. وللفتاة السعودية دور بارز جداً في العمل التطوعي، وكان لدينا في العام الماضي نحو 816 متطوعا، منهم 282 متطوعة، وفي هذا العام أصبح لدينا 1485 متطوعاً بما يزيد على 83% من العام الماضي من ضمنهم 712 متطوعة يمارسن جميع أنواع التخصصات، فالحج له طابع خاص، فحرصنا على أن متطوعي الدفاع المدني يقدمون خدمات خاصة عالية الجودة ذات كفاءة عالية وفي تخصصات تساعد الحاج، مثل الإجهاد الحراري، القدم السكري، ضربات الشمس، وبلغ عدد المسجلين في المنظومة الإلكترونية للعمل التطوعي نحو 14387 متطوعا ومتطوعة.وحدات متعددة• كيف يتم مواجهة المواد الخطرة فيالحج؟- قائد قوات الطوارئ والإسناد بالحج العقيد تركي بن خويتم المطيري:•• قوات الطوارئ والإسناد شكلت من القوات الخاصة المنتشرة فروعها في المملكة، وهي ذات طابع تخصصي في الإطفاء أو الإنقاذ أو في مجال مواجهة المواد الخطرة، وحوادث المباني العالية، وتم اختيار أفضل العناصر المدربة مع اختيار أفضل المعدات والآليات، وهذه الوحدة تضم فئتين للتدخل في حوادث المواد الخطرة، وهناك وحدة التدخل في حوادث المباني العالية والزلازل، وهذه وحدة مهمة، إلى جانب وحدة البحث المكونة من الكلاب البوليسية للبحث عن المفقودين والمتوفين، إضافة إلى 20 وحدة إنقاذ مائي لمواجهة حوادث السيول والأمطار، ولدينا وحدة إخلاء طبي يعمل بها كادر طبي متخصص، ووحدة الإنقاذ الجبلي لمواجهة خطورة الانهيارات والمرتفعات، و45 وحدة إطفاء متطورة للتعامل مع الحوادث والإنقاذ، ووحدة المعدات الثقيلة، وهي من أهم الوحدات التي تضمها الطوارئ والإسناد، ولدينا سيارات الإخلاء في المباني والمرتفعات والجسور وغيرها.13 احتمالا• كيف يتم التنسيق بين الدفاع المدنيوالجهات الأخرى؟- المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بالحج العقيد محمد القماش:•• الأعمال تنقسم إلى قسمين؛ الأول: تختص فيها المديرية، وتشمل الإطفاء والإنقاذ والسلامة والحماية المدنية، والآخر: تنسيق وتوحيد الجهود في حالات الطوارئ والكوارث، ويأتي دور الدفاع المدني في تنسيق وتوحيد جهود قطاعات الدولة بمشاركة 33 جهة، وهناك الخطة العامة للطوارئ، وتتضمن الكثير من المهمات والمسؤوليات بناء على ما ورد في المادة الثالثة من نظام الدفاع المدني الذي يقوم على تنفيذ خطط الدفاع المدني ثلاثة أركان رئيسية، الركن الأول: الوزارات والمصالح الحكومية، الركن الثاني: قوات الدفاع المدني، والقوات المسلحة بجميع قطاعاتها، والركن الثالث: ركن المتطوعين، وأعدت الخطة العامة للطوارئ من 13 احتمالا للمخاطر، وعلى ضوء المخاطر حددت المهمات والمسؤوليات لكل جهة، ثم البدء في تنسيق الجهود التفصيلية لكل جهة من أعمال الإنذار والإخلاء وأعمال الإيواء وأعمال الإغاثة، والإخلاء الطبي، وأعمال الإسناد، ويأخذ جانبين: إسناد داخلي، وإسناد خارجي، ثم يأتي موضوع إعادة الأوضاع، وكذلك التمارين والفرضيات للوقوف على جاهزية الفرق الميدانية بالمديرية العامة وجاهزية الجهات الحكومية، والتمارين تشمل المشاعر الـ3، إضافة إلى العاصمة المقدسة، وكل هذه الجهود بنيت على نظام الدفاع المدني واللوائح التنفيذية.تأهيل المتطوعين• كيف يتم تأهيل المشاركينالمتطوعين؟- مدير إدارة التدريب بالحج العقيد إبراهيم بن علي القبيسي:•• المديرية تحرص على تأهيل منسوبيها والتأكد من كفاءتهم، إذ تم تخصيص برامج تدريبية للمشاركين، وهناك برامج داخلية وخارجية لمنسوبي القطاع، منذ بداية المشاركة في مهمة الحج يبدأ التدريب على رأس العمل، منها برامج للمتطوعين والمتطوعات محددة المواعيد ووقت التنفيذ، والاهتمام بالفرضيات وقياس مستوى الجاهزية والاستعداد، وهذه الفرضيات تحاكي الواقع وهناك مؤشرات لمعرفة السلبيات والإيجابيات.الدروس المستفادة• كيف تستفيدون من دروس الأعوامالماضية؟- قائد ركن السلامة بمشعر منى العقيد ضيف الله المالكي:•• إن الاستعداد للحج يبدأ منذ وقت مبكر للاطلاع على الدروس المستفادة بالتنسيق المباشر وورش العمل التي تعقد بمشاركة الجهات المشاركة لنا في مشعر منى، وإجراءات السلامة تتمثل في تنفيذ خطة قوات الدفاع المدني، وتنقسم لمرحلة التهيؤ، ومن ثم مرحلة المباشرة، وإكمال التجهيز من خلال مجموعات الإشراف الوقائي والدوريات الراجلة والكشف على مخيمات إسكان الحجاج؛ للتأكد من أن جميع الأجهزة وأنظمة السلامة جاهزة، إضافة للكشف على الجهات الحكومية والتجارية وإجراء تطبيق منع استخدام الغاز عند الوقت المحدد للمنع.كتيب المهمات• ما الضوابط والاشتراطات التي تقوم عليهاالسلامة في مشعر مزدلفة؟- قائد ركن السلامة بمشعر مزدلفة العقيد سعد البشري:•• أعمال السلامة تتم وفق ضوابط واشتراطات دقيقة، حيث تقوم شؤون السلامة بالكثير من مهمات العمل في الميدان، والجميع مدركون مهماتهم، إذ توكل لهم المهمات وفق جدول وكتيب، ويستخدم الكتيب على مدار الساعة، إضافة إلى أعمال الكشف والتفتيش ومشروع الخيام المتطورة في منى، وهناك الأدلة الإرشادية الخاصة بأعمال السلامة الميدانية، موضح فيها الأنشطة الموجودة في المشاعر، إضافة إلى المهمات المطلوبة من كل فرد، مع بيان الطرق العلمية الصحيحة لأعمال الكشف والتفتيش، ويشهد موسم حج هذا العام التنسيق مع وزارة الحج في هذا العام في مواقع نزول الحجاج المستفيدين من قطار المشاعر، إذ إن الحجاج في المحطات الـ3 الموجودة في مشعر مزدلفة ينزلون في الأماكن القريبة المهيأة بجوار القطار بكافة الخدمات الإنسانية، ويجلسون ليلة المبيت بمزدلفة بهذه الأماكن، مع العمل والحيلولة دون تجمع الكتل البشرية في محطات القطار.اللواء الحسيني: الأعمال تمتد من الوصول إلى المغادرة والتأكد من تسوية المواقع ومعالجتها في الجوانب كافةالعميد القرشي:ربط شركات المصاعد بالجهات الأمنية لضمان التجاوب السريع وإيجادالحلول في أسرع وقتالعميد العمري:تطبيق«فزعة» يحدد البياناتالشخصيةوموقع الشخص لسرعة إنقاذه وإسعافهالعقيد الخريف: المسجلون في المنظومة الإلكترونية للعمل التطوعي بلغوا نحو 14387 متطوعا ومتطوعةالعقيد المطيري:وحدات للمباني العالية والانهيارات والكلاب البوليسيةوالإنقاذ من السيول وكوارث الأمطارالعقيد القماش: 13 خطرا محتملا يدفعنا للتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة كافة في مكة والمشاعرالعقيد البشري: نسقنا في هذا العام مع وزارة الحج لتحديد مواقع نزول الحجاج المستفيدين من قطار المشاعرأكدت المديرية العامة للدفاع المدني جاهزيتها واستعداداتها لتنفيذ الخطة العامة للحج بالعاصمة المقدسة وتوفير سبل السلامة الوقائية كافة من المخاطر. وأوضحت قيادات الدفاع المدني في ندوة «عكاظ» أن الخطة تهدف إلى تسخير الإمكانات المادية والبشرية والمستلزمات الضرورية كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج وتوفير السلامة لهم من أخطار الحوادث والكوارث المحتملة. وأشارت قيادات الدفاع المدني لـ«عكاظ» إلى أن كل الترتيبات في الإنقاذ والتأمين والعمل الاستباقي اكتملت تماما لضمان سلامة ضيوف الرحمن في مقارهم ومواقعهم.أوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد عبدالله العرابي الحارثي أن المديرية تحرص على تعزيز الشراكة مع كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المعنية بخدمة الحجاج والزوار وتنمية الوعي بمتطلبات السلامة الوقائية من المخاطر المرتبطة باجتماع ملايين الحجاج والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتم إنشاء مركز إعلامي مجهز تجهيزاً كاملاً مدعوماً بالكوادر المتخصصة والمؤهلة لإعداد وبث المواد الإعلامية وخدمة وسائل الإعلام والإعلاميين من خلال تزويدهم بالأخبار والبيانات والصور، وكذلك تعزيز آلية التواصل والنشر عبر حسابات المديرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعمل هذا المركز على مدار الساعة.شراكة معوسائل الإعلام