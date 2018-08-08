تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الثلاثاء)، مركز الاستقبال والترحيب بالحجاج الواقع على طريق الحرمين، الذي اعتمد تصاميمه النهائية لتطويره وسيتم الانتهاء منه خلال العام القادم 1440هــ، واستقبل عدداً من الحجاج القادمين عبر المركز.واستمع الأمير إلى شرح عن المشروع الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج ويقع على مساحة تقدر بنحو 448 ألف متر مربع ويحتوي على مواقف تتسع لأكثر من 4 آلاف مركبة ويضم 8 مسارات، كما يشتمل المركز على مقار للجهات ذات العلاقة تستوعب 800 موظف، ويضم كذلك مسجداً وساحات تتسع لأكثر من 20 ألف مصل، وسيتم إنهاء إجراءات الحجاج في المركز في وقت لا يتجاوز سبع دقائق بعد إنجاز المشروع. كما يحتوي المركز على مبان سكنية وحجز سيارات ومرافق خدمية متنوعة ومركز للفعاليات. يذكر أنه وخلال الأسبوعين الماضيين دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مركز النوارية الواقع على طريق مكة ــ المدينة (النوارية) في خطوة تهدف إلى تطوير مراكز الاستقبال والترحيب على مداخل العاصمة المقدسة لتكون واجهة حضارية لمكة المكرمة وتسهيلاً على ضيوف الرحمن القادمين لأداء المناسك.