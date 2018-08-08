سجلت عصابات تزوير تصاريح الدخول للمشاعر المقدسة اعترافات تفصيلية بالجرائم المنسوبة إليهم، وأحالتهم شرطة جدة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وقال المتهمون الأربعة (من جنسية عربية) في اعترافاتهم بأنهم زوروا التصاريح لعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، واستخدام جهاز حاسب آلي لتدوين جهات عمل وهمية مع صورهم وبيع أكثر من 200 تصريح. كما روجوا عن مقدرتهم الكبيرة في إدخال المخالفين إلى منطقة المشاعر بالتصاريح المزورة، كما استغلوا أسماء بعض الحملات في تنفيذ مخططهم. واعترف المتهمون أنهم اتخذوا من منزل في حي بني مالك الشعبي وسط جدة وكرا لنشاطهم، وأنهم توهموا أنهم سيكونون في مأمن من السقوط لحرصهم على التعامل في نطاق ضيق، وعدم التعاون مع أشخاص لا تربطهم بهم صلة أو معرفة. وأن سعر التصريح المزور الواحد تبلغ قيمته 500 ريال. وكان العمل الأمني الذي نفذته شرطة جدة عبر شعبة التحريات والبحث الجنائي نجح في ضبط تصاريح العمل المزورة والتي قام الجناة بتجهيزها بالإضافة إلى أسوار يد وعدد من بطاقات التعريف التي يحملها حامل تصريح العمل تجاوز عددها ألف تصريح، فيما تم تحريز أكثر من 700 تصريح كانت معدة للطباعة و200 بطاقة موظف لحملات الحج و400 بطاقة مزورة لموظفين يعملون في مشروع الهدي والأضاحي بالإضافة إلى بطاقات الإعاشة. وتابع العمل الأمني مدير شرطة منطقة مكة وأشرف عليه مدير شرطة جدة وقاده مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي.