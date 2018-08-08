كشف مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن الحربي أن الجوازات أصدرت حتى الآن 52 ألف تصريح إلكتروني بدلا من الإجراءات الورقية المعمول بها سابقا، ضمن الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم والمستفيد من الشركات التي دشنها وزير الداخلية أخيرا.وأوضح أن الخدمة متاحة وفقا للشروط المنظمة، والدخول عليها عبر بوابة «مقيم» للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني http:// portal.elm.sa/، وللأفراد من خدمة «أبشر».وكانت جوازات المنطقة قد بدأت الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة والمشاعر منذ بداية موسم الحج الحالي.