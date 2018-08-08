دعت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل، لتوفير كاميرات مراقبة وحراسات أمنية لحماية المخيمات لموسم الحج، وأكدت توظيف سعوديين مؤهلين في هذه الحراسات، والتقيد بارتداء زي مخصص لهم.من جانبه، أوضح المتحدث باسم المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي أن الشركات تعاقدت لتوفير 4500 حارس أمن منهم 1000 فتاة، سيتولون الجوانب الأمنية والحراسات على مدار الساعة طوال فترة وجود الحجاج في المشاعر المقدسة.وأكد أن 150 شركة ومؤسسة تؤمن إعاشة حجاج الداخل في المشاعر المقدسة في موسم الحج، موضحا أنه من المتوقع أن تكون العوائد المالية لها 100 مليون ريال، لافتا إلى أن الشركات ملزمة بالتعاقد مع شركات الإعاشة المصنفة من قبل صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، وتوثيق عقد الإعاشة في وزارة الحج والعمرة.