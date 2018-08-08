فشلت عمادة هيئة أعضاء التدريس والموظفين بجامعة بيشة في معالجة مشكلة التقديم على وظائف «متعاون» عبر منصة «تعاون» على موقع الجامعة الإلكتروني الرسمي، ورغم تأكيدات المتحدث باسم الجامعة الدكتور محمد آل عجيم لـ «عكاظ» أمس الأول الإثنين أن المشكلة تتعلق بالضغط الشديد على السيرفر وأنها ستحل نهاية الدوام إلا أن المتقدمين للموقع فوجئوا باستمرار رفض الموقع للتسجيل وظهور رسائل اعتذار مختلفة حتى ظهر أمس (الثلاثاء)، وكان عميد هيئة أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد القرني صرح في وقت سابق أن التسجيل على وظائف متعاون سيغلق يوم الخميس القادم ما أثار قلق الكثير من الراغبين والراغبات في التسجيل بعدما صادفتهم مشكلة تعثر التسجيل بسبب المشكلة التي أكدها المتحدث باسم الجامعة.