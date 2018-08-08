وقَّع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بمكتبه في الرياض أمس الأول (الإثنين)، مع نظيرة البيلاروسي أوليغ سليزيفسكي، مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المملكة وجمهورية بيلاروسيا. وجرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين البلدين، وأوضح الصمعاني مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحوّل إلى قضاء مؤسسي متخصّص من خلال الجهود التي آلت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته، مبيناً دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعّالة. من جانبه، أشاد وزير العدل البيلاروسي بمتانة العلاقات بين البلدين، والدور التاريخي للمملكة في دعم مسلمي بيلاروسيا.وكانت وزارة العدل كشفت عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالمياً، التي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.