كشفت محاكمة إرهابي ارتباطه بعلاقة محرمة مع عاملة منزلية ومشاركته مع آخر في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد الفاحشة بها، مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ومواقع نقاط التفتيش. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيراً بحق الإرهابي الذي نفذ هجمات مسلحة عدة ضد نقاط الضبط الأمني في بلدتي عنك والعوامية وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف. كما أدين بالمشاركة في نقل 70 صندوقا من الأسلحة والذخائر من دول مجاورة للعناصر الإرهابية.ونطق رئيس الجلسة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة بالحكم الابتدائي الصادر أمس (الثلاثاء) ضد المتهم (سعودي الجنسية) بثبوت إدانته بالخروج المسلح على سلطات الدولة وشروعه في قتل رجال الأمن بإطلاق النار مرات عدة على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في أماكن عدة بالقطيف مستخدماً أسلحة كانت بحوزته. كما أدين بالاشتراك مع عدد من المجرمين في حيازة 70 صندوقاً تحوي أسلحة رشاشة ومسدسات قادمة من خارج السعودية وتحميلها في سيارات عدة وإخفائها في مزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، والاشتراك في الاستيلاء على عدد من السيارات واستخدامها في نقل الأسلحة وتمويل الإرهاب وتلقي مبالغ من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها، مع علمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك.وأدين الإرهابي بالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي بمشاركته في المسيرات وأعمال الشغب بمحافظة القطيف وتعليقه اللوحات وترديده العبارات المناوئة للدولة ومطالبته بإطلاق سراح أحد المحكومين في قضايا الإرهاب، وتعليقه صور من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن، ومرافقته لاثنين من المطلوبين أمنياً في القائمة المعلن عنها، ومشاركته معهما في إحدى تلك المسيرات وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبان أمنياً، واشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنياً في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الشغب بمحافظة القطيف.كما أدين الإرهابي بحيازته لـ 4 رشاشات ومسدسين نصف ومسدس ربع عائدة له من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومتاجرته بالمخدرات وترويجها وتستره على من له علاقة بها وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، واجتماعه مع آخرين على ذلك وربطه بعلاقة محرمة مع عاملة منزلية ومشاركته مع شخص في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش.وأصدر رئيس الجلسة القضائية حكمه الابتدائي بالقتل تعزيرا بحق المدان لجرائمه الإرهابية التي نفذها والتي تعد من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عدة بنقل الأسلحة وإخفائها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.محاكمة الإرهابيـ المحكمة الجزائية المتخصصة أدانته بـ12 جريمة إرهابية.ـ المدان من مواليد عام 1414 هـ ويحمل المؤهل التعليمي الابتدائي.ـ شارك إرهابيين في إخفاء 70 صندوق سلاح مهربا بإحدى مزارع العوامية