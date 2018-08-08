أكد الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا الدكتور عبدالعزيز الغريب استعداد الملحقية السعودية في روما لخدمة طلابنا في كندا بإشراف وكالة البعثات والملحقية في كندا، والتنسيق للراغبين في إكمال دراسة الدكتوراه بإيطاليا في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والعلوم المالية والإنسانية والإدارية والحاسب الآلي واللغويات والفنون والهندسة، ‏حيث يوجد 15 جامعة موصى بها وجميعها تدرس باللغتين الإنجليزية والإيطالية وتأخذ بنظام المشروع البحثي (الرسالة) للحصول على الدرجة العلمية. كما يمكن التنسيق لتوفير مقاعد لدراسة الطب لمختلف الدرجات العلمية في مالطا واليونان. وأشاد الغريب بمبادرات المبتعثين التطوعية لخدمة السعوديين الدارسين في كندا. وقال لـ «عكاظ»: حقيقة ما قام به المبتعثون من مبادرات فردية أو من خلال الأندية الطلابية لخدمة إخوانهم الدارسين في كندا يعد من المخرجات الأصيلة لبرنامج الابتعاث، ويعكس مدى المسؤولية التي يتحلى بها أبناؤنا وبناتنا تجاه وطنهم، وفي ما بينهم كمواطنين سعوديين، حيث عكس ذلك أبهى صور ترابط النسيج الاجتماعي.عبدالعزيز الغريب