اختتمت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدورة الـ3 للإعلام الإنساني التي استضافتها جمعية الهلال الأحمر المصري في القاهرة، تحت شعار «بالعمل نصنع الأمل»، بحضور أكثر من 60 إعلاميا من مختلف الوسائل الإعلامية، شاركوا بفاعلية في تبادل الخبرات، وأسهموا في طرح الآراء وتقديم الرؤى والتصورات التي تساعد في الارتقاء بلغة خطاب الإعلام الإنساني. وناقشت الجلسات والورش الإعلام الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وأثناء الكوارث وحالات الطوارئ، وصياغة البيانات الصحفية والنداءات الإنسانية، إضافة إلى المائدة المستديرة التي جمعت الإعلاميين والمتحدثين لمناقشة واقع الإعلام الإنساني في البلاد العربية تجاه الأزمات الراهنة، وأكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني على دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في توفير المصادر الإعلامية للرأي العام، مبينا أن الورشة التدريبية تقام في وقت تعاني فيه بعض الأوطان العربية من الصراعات والأزمات والكوارث والنزاعات التي أكلت الأخضر واليابس، وراح ضحيتها بكل ألم الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما يؤكد أهميتها في جمع هذه الخبرات الإعلامية المتنوعة لخدمة الإعلام الإنساني.