افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء وقيادة قوات التحالف بحضرموت الوادي أمس (الثلاثاء) مستشفى سيئون العام، بعد الانتهاء من توريد وتركيب وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة المقدمة والممولة من البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، بهدف دعم الاستقرار باليمن وتحسين وتطوير الخدمات الطبية التي تقدم للأشقاء اليمنيين. ومن بين الأجهزة المقدمة والبالغ عددها 191 جهازا، جهاز الأشعة المقطعية، وجهاز أشعة متنقل، وآخر ثابت، وجهاز أشعة قوسي لغرف العمليات وأجهزة موجات فوق الصوتية، إضافة إلى تجهيز عيادة الفم والأسنان بأجهزة ومعدات كاملة وكرسي أسنان متطور وحديث، وتجهيز غرفة عيادة العيون بأجهزة ومعدات حديثة، وتجهيز قسم الإسعاف والطوارئ، وتجهيز عيادات طب الأسرة بالمستشفى الأكبر في وادي حضرموت التي ستحدث نقلة في تقديم الخدمات الصحية في المستشفى. ويأتي هذا المشروع إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، واستكمالاً لمشاريع الإعمار والتنمية التي يقوم بها البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن التي كان آخرها مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية في محافظة المهرة، ومشاريع أخرى في جزيرة سقطرى ومحافظات الضالع وعدن وشبوه وقريبا في جميع محافظات اليمن.