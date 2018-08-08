وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء) 1542 كرتوناً من التمور في مناطق عقارب، الرقف، القشاع، والعرشي في مدينة الضالع، استفاد منها 9252 فرداً، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3000 طن، فيما واصل توزيع السلال الغذائية على النازحين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، إذ تم توزيع 5 أطنان و320 كيلو غراما من السلال الغذائية استفاد منها 408 نازحين في منطقة الجشة في مديرية الخوخة.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز، والتي بلغت حتى الآن نحو 274 مشروعا.