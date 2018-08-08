ثمن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن ‏صالح، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، المنحة السعودية لدعم محطات الكهرباء في اليمن.‏وأكدا إن هذا الدعم الكريم والنبيل من المملكة بالتخفيف عن معاناة ‏الشعب ‏اليمني ودعم ‏الحكومة الشرعية، يجسد ما يجمع البلدين ‏من ‏أواصر ‏المحبة والإخاء.‏وقال ابن دغر على حسابه الرسمي في «تويتر»: «يستمد شعبنا اليمني قوته في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، من المواقف العظيمة والدائمة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ودعمهما اللامتناهي للشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي».