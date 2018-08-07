استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس (الاثنين)، في صالة الاستقبال الكبرى بقصره بمدينة سكاكا، جموعاً من المواطنين وشيوخ القبائل والأعيان الذين قدموا للسلام عليه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.كما استقبل أمير الجوف رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمامه ومتابعته.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.حضر الاستقبال، مدير جامعة الجوف وكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات ورؤساء المراكز.