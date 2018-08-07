بعث أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بخطاب شكر لمدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد عسيري، وذلك نظير جهوده المبذولة والموفقة في قطاع محايل الصحي لما فيه خدمة للمواطنين.

وسلم الخطاب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد الهبدان لمدير قطاع محايل الصحي، مؤكدا أن هذه اللفتة غير المستغربة على أمير المنطقة، وتعتبر حافزًا له ولكل العاملين في صحة المنطقة لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

ونوه الهبدان بالمتابعة المستمرة والدعم اللامحدود الذي يحظى بهما القطاع الصحي في المنطقة من لدن أمير منطقة عسير ونائبه.