تفقد أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، يرافقه وكلاء الأمانة ومدراء العموم، اليوم (الثلاثاء)، عدداً من المرافق البلدية والحدائق والمنتزهات داخل مدينة سكاكا، كان أبرزها حديقتي النخيل والخزامى، بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.وأثنى على جهود رجال الأمن ودورهم الرائد في مشاركة الأمانة في تنظيم وتهيئة الحدائق للعائلات، والتقى المهندس المهندس الغامدي بزوار الحدائق والمنتزهات في الجزء المخصص للشباب بمنتزه الخزامى، واستمع إلى آرائهم وانطباعهم واحتياجاتهم.وأكد أن هناك عدد من الحدائق والمنتزهات تعمل الأمانة على إنشائها وتطويرها خلال الفترة القادمة مخصصة للشباب، وستكون متنفسات مجهزة ومتكاملة الخدمات للأهالي.وأبان أن الأمانة عملت على وضع تصاميم نموذجية لكافة الحدائق والمنتزهات الجديدة، حتى يتمكن الزائر من الاستمتاع بهذه المرافق، لما تتميز به منطقة الجوف من أجواء رائعة خلال فترة الصيف.وأكد المهندس الغامدي خلال الجولة التفقدية، أن الأمانة وضعت عدد من اللوحات الإرشادية النوعية بالحدائق التي تدل على دور الجميع في المحافظة على مكتسبات الحدائق، كما أكد على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للتربية والتعليم خصوصاً المدارس الابتدائية لوضع برنامج خاص للتوعية بالحفاظ على البيئة ودور النشأ في المساهمة بأعمال النظافة.ونوه بدعم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لمشروعات الأمانة، والمتابعة والاهتمام من المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية لأعمال الأمانة، مقدماً شكره وتقديره لشرطة منطقة الجوف على تعاونها مع الأمانة، وعلى الجهود المبذولة التي يقومون بها.