يشارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف، الجهات الحكومية الأخرى في مدينة الحجاج بأبو عجرم، في تقديم خدماته للحجاج، حيث وفرت الهيئة سيارتي إسعاف و10 فنيين طب طوارئ لخدمة الحجاج على مدار الساعه بمدينة الحجاج، وذلك في إطار استعدادات منطقة الجوف لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1439هـ.وتأتي مشاركة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف وفق أعلى التجهيزات بكوادر فنيه مستعده لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة متى ما استدعت الحاجه نقلهم لأقرب منشأة صحية، حيث يتلقون كامل العناية والرعاية وفق توجيهات الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وبمتابعة رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.كما تولي الهيئة اهتمام مضاعف بخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث كثفت أعمالها وفرقها على جميع الطرق التي يسير بها ضيوف الرحمن حتى عودتهم سالمين مأجورين.