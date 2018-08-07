ثمن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز ما يقوم به العاملون بالجوازات في منفذ جديدة عرعر لخدمة ضيوف الرحمن، داعيا لبذل المزيد من الجهود لتقديم أرقى الخدمات التي تتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة لخدمة لضيوف الرحمن والزوار، مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين وكذلك الاهتمام والعناية المستمرة من ولي عهده ا في كل ما يتعلق بشؤون الحج ومتابعة وزير الداخلية.وقدم مدير عام الجوازات بالمملكة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، خلال استقبال أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز له بمكتب أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة، شرحاً عن خطة الجوازات وما تقدمه من إجراءات وخدمات لضيوف الرحمن من خلال منفذ جديدة عرعر لتسهيل دخولهم ومغادرتهم وتقديم أفضل الخدمات.‏ وأعرب مدير عام الجوازات عن شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية على حرص سموه ومتابعته لأعمال الجوازات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.