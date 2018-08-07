أكد رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن إبراهيم الملا تأييد المجلس النيابي المطلق والتام، لموقف المملكة العربية السعودية، والإجراءات والتدابير التي تتخذها حيال التدخل في شأنها الداخلي، وبما يحفظ أمنها واستقرارها.وشدد رئيس مجلس النواب البحريني على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية والسلطة القضائية فيها، وما تمثله من ثقل كبير في المجتمع الدولي، ومنزلة عظيمة في نفوس العرب والمسلمين، وعلى أهمية الالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.وأعرب عن الرفض القاطع لمحاولة المساس بسيادة المملكة، والتدخل المرفوض في شئونها الداخلية، عبر ادعاءات غير صحيحة ومجافية للحقيقة والواقع.