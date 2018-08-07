أشاد مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة الجوف ظاهر بريد الفهيقي، بالخدمات المتنوعة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، واطلع على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من كافة القطاعات المختلفة المشتركة في خدمة الحجاج.وذكر الفهيقي أن الجمعية رصدت مظاهر الخدمات المقدمة للحجاج سواء الصحية أو الغذائية أو تهيئة المكان للمبيت وهي خدمات مكتملة يشكر القائمون عليها، مضيفا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت انطباع الحجاج العراقيين في هذه المدينة، حيث قدَّموا الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولشعب المملكة على ما لقوه من رعاية خلال وجودهم في هذه المدينة.وقال عضو اللجنة الاستشارية بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة الجوف خليفة المسعر: «إننا وجدنا في مدينة الحجاج بأبو عجرم من خلال العاملين في هذه المدينة روح المبادرة وحب العمل والإخلاص، ما يؤكد لنا أن الحجاج في أيدٍ أمينة، حيث سمعنا عبارات الشكر من الحجاج الموجودين في هذه المدينة».وأضاف: «لفت نظرنا الأعداد الكبيرة من المتطوعين رجالاً ونساءً، وهذا جعلنا نشعر بالفخر بهؤلاء المتطوعين الذين يعملون في خدمة الحجاج تلبية لنداء الوطن».