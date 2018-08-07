أكد سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين بامخرمة، أن المملكة صاحبة قرار سيادي حر منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.وبين بامخرمة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن جمهورية جيبوتي تحترم حكمة القيادة في المملكة وصواب قراراتها الوطنية والإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق كانت الثقة الدائمة بحسن قيادتها للأمتين العربية والإسلامية، وأن أي تدخل في سيادتها أمر مرفوض ومستنكر وغير مقبول.وأضاف: جيبوتي والمملكة كانتا وستظلان دائماً وأبداً في صف وخندق واحد تجاه مختلف القضايا، وأن هذا الموقف هو نفس موقف رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مستدلاً بذلك قيام بلاده بقطع علاقاتها الدبلوماسية بإيران، وتأييد عاصفة الحزم وعضوية جيبوتي في التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، وكذلك في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.وأشار في ختام تصريحه إلى التفاهم والتنسيق العالي بين الرئيس إسماعيل عمر جيله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.