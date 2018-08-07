أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن وزارة التعليم ستعمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة ليكون انتقال الطلاب المبتعثين سهلا وميسوراً إلى جامعات دولية أو محلية وفق تخصصاتهم العلمية، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.وقال العيسى عبر حسابه في «تويتر»: «نأمل من أبنائنا المبتعثين التعاون مع الملحقية الثقافية في كندا وفق التعليمات التي تصدر منها، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع جهات مختلفة، وبإشراف فريق العمل المشكل في وزارة التعليم، والذي سيبادر إلى دراسة كل حالة دراسية وتقديم الحلول المناسبة لها بشكل عاجل ولمصلحة كل مبتعث».