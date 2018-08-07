عبدالله القرني (الرياض) @abs912دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين بمجال أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة، إلى الاطلاع على مسوَّدة مشروع «لائحة العقوبات لمخالفي أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة» وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حولها.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم وضبط أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة، والممثلة في تسجيل الخيل العربية الأصيلة، وتنظيم بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى سباقات الخيل وإقامة مزاداتها.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على مسوَّدة مشروع «لائحة العقوبات لمخالفي أنشطة الفروسية المتصلة بالخيل العربية الأصيلة» من خلال الرابط التالي: http://cutt.us/emPp8.
وأوضحت أن إبداء الرأي أو الملاحظات يمكن من خلال التواصل عبر البريد التالي: kaahc@mewa.gov.sa.