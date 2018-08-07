أعلنت حكومة جمهورية القمر المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء الأزمة الدبلوماسية مع جمهورية كندا، وتأكيد رفضها وإدانتها للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان.وقالت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية اليوم (الثلاثاء) إن هذا غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية، وأن ذلك لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل يهدد الأمن والاستقرار.وأضاف البيان «كما تؤيد جمهورية القمر المتحدة كل الإجراءات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية رداً على ما ورد من وزيرة الخارجية والسفارة الكندية في الرياض بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني».