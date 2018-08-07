افتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم (الثلاثاء) مدينة الحجاج والتي تقع ببرج الخرج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور وكيل إدارة الخدمات ببلدية الخرج الدكتور خالد بن سعيد البياهي وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المحافظة.وتجول المحافظ في مدينة الحجاج مستمعاً إلى إيجاز عنها حيث تضم مجموعة من الخيام مقسمة على مقرين أحدهما للرجال والآخر للنساء، ويشتمل قسم الرجال على خيمة للضيافة واستقبال الحجاج وخيمة للراحة والنوم وكذلك القسم النسائي خيمة للضيافة والنوم، كما تقدم البلدية هدايا للحجاج من مصاحف وكتيبات وأشرطة دينية وتوعوية وإرشادات، وتجول المحافظ كذلك في المركز الإعلامي وإدارة الموقع كما زار القسم الخاص بإدارة التعليم ومشاركة الكشافة والأدوار التي يقدمونها للحجيج، ثم اطلع على العيادة الطبية التي قام مستشفى الملك خالد بالخرج بتجهيزها لخدمة الحجاج وتقديم الإسعافات الضرورية لهم.