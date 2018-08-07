تنظم اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة أحد رفيدة، عند الساعة الثالثة من عصر اليوم (الثلاثاء)، جولة إعلامية على مواقع سياحية في المحافظة وذلك لعدد من إعلاميي عسير والتي ستنطلق من مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري -رحمه الله- في المحافظة، وتتجه إلى مهرجان التسوّق الذي يحتوي على العديد من الفعاليات والألعاب الهوائية والمتحركة والمسابقات والأسر المنتجة ثم إلى مدينة جرش التاريخية والترجّل على عدة جوانب فيها، حيث قامت اللجنة خلال السنوات التسع الماضية بإصدار مجلات تتحدث عنها بإسهاب وعن تاريخها المجيد إضافة إلى مشاركتها في أعمال التنقيب التي شهدته خلال سنوات ماضية.بعد ذلك، ستتم زيارة متنزه المربع السياحي والتعرف على ماذا سيُقدم فيه للزائر والمصطاف وأهالي المحافظة والمنطقة بوجه عام، ثم يتجه الوفد الإعلامي إلى متنزه الحبلة السياحي ويشاهد الجميع ما يحتويه من مواقع سياحية يقصدها الآلاف من الزوار والمصطافين صيف كل عام علاوة على القرية التراثية التي تشهد عددا كبيرا من الفعاليات، وأصبحت إحدى المعالم السياحية التي تمتاز بها المحافظة ومقصد مرتادي منطقة الحبلة السياحية، فيما ستتم عودة الوفد الإعلامي مجددا إلى مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري وإقامة حفلة مصغّرة ثم تكريم الإعلاميين والمشاركين من قبل محافظ أحد رفيدة سعيد دلبوح.