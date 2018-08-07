أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى أن ما يقوم به كشافة تعليم جدة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تشير إلى حب شباب الكشافة للأعمال التطوعية والتي تبرز الوجه المشرق للشباب السعودي في كافة الجوانب التي من شانها خدمة ضيوف الرحمن في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.جاء ذلك خلال لقائه بأفراد كشافة تعليم جدة عقب جولته التفقدية في صالات الحجاج، وقال: «إن مساعدة شباب الكشافة للحجاج من كبار السن والنساء والأطفال وتقديم الهدايا التذكارية لها الأثر الكبير في نفوس الحجاج وتبقى خالدة في نفوسهم، إضافة إلى اكتساب الأجر العظيم من الدعوات التي يدعوا بها الحاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لكل من قام بمساعدته وذلل كل المعوقات لراحته وتسهيل مغادرته من المطار»، مطالباً بوجود مجموعة من الكشافة في استقبال الحجاج والترحيب بهم عقب نزولهم من الطائرة في الصالات الداخلية.يشار إلى أن مبادرة مشروع لبيك لخدمة ضيوف الرحمن الذي تنفذه كشافة تعليم جدة، ودشنه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز في رمضان الماضي عبارة عن مجموعة من المبادرات الإنسانية الوطنية التطوعية يقدمها كشافة تعليم المحافظة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية، لمساعدتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويهدف إلى الإسهام في تقديم خدمة نوعية لضيوف الرحمن من المعتمرين، تعزيز روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة، إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، إبراز الدور التربوي للكشافة، ومن مجالات المشروع استقبال المعتمرين والحجاج وتوديعهم، نشر السلام، الإرشاد، حسن الخلق وفن التعامل، التعاون، محبة الآخرين، والتسامح.