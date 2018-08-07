في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة في ما يخدم المصلحة الوطنية، زار مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد إبراهيم الخالدي، يرافقه العقيد الدكتور عبدالله حسين آل هادي، فرع مؤسسة «إخاء» لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، وكان في استقبالهم مدير فرع مؤسسة «إخاء» في أبها حسن محمد الزيداني، ومشرف الاتصال والشركات عبدالعزيز الشهراني وموظفي الفرع.وتم خلال الزيارة التعريف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها لأبنائها، كما تم بحث سبل التعاون في ما يتعلق بتقديم خدمات الجوازات لمثل هذه الفئة والظروف الخاصة بهم من الحصول على جوازات السفر والتصاريح اللازمة لذلك، وتذليل كافة المعوقات التي تعترضهم بما يساعدهم في مواجهة الحياة واندماجهم في المجتمع والمساهمة في بناء الوطن بسواعد أبنائه في كافة المواقع والجهات.